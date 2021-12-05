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Ракурс
Білорусь. Фото: 24 канал

Білорусь вручила ноту протесту Україні — що трапилося на кордоні

5 гру 2021, 14:31
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Міністерство оборони Білорусі вручило військовому аташе України ноту протесту нібито за порушення кордону.

Йдеться про інцидент із вертольотом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства.

Повідомляється, що приводом послужило нібито порушення 4 грудня державного кордону Білорусі в повітряному просторі українським вертольотом типу Мі-8 в районі Нової Рудні.

Військовому аташе довели, що українська сторона уникає діалогу для розв’язання спірних питань. Мовиться про міжнародне військове співробітництво та контроль над озброєннями, що дуже тривожно, — наголосили в Білорусі.


Крім того, Міноборони Білорусі заявило про появу нібито загрози безпеці з боку України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що спікер української Держприкордонслужби Андрій Демченко заявив, що інформація про порушення білоруського кордону не відповідає дійсності. У рамках прикордонної операції «Полісся», яка спрямована на запобігання прориву мігрантів, українська сторона проводить навчання, у тому числі із застосуванням авіації.

Джерело: Ракурс


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