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Ракурс
Шалений джекпот зірвали жінки, що ходили в один тренажерний зал. Фото: ABC

Шалений джекпот зірвали жінки, що ходили в один тренажерний зал (ФОТО)

5 гру 2021, 14:05
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В Австралії 55 клієнток фітнес-клубу зірвали шалений джекпот — вони скинулися по п’ять доларів і виграли 80 мільйонів доларів.

Щасливий білет купила власниця зали в газетному кіоску, після чого приз розділили порівну — кожна з жінок отримала близько 1,45 мільйона доларів. Про це повідомляє ABC.

Джекпот. Фото: ABC

Дізнавшись про перемогу, жінки відправились у ресторан, де замовили найкраще шампанське.

Я знаю кожну з цих жінок. Це наймиліші та найдобріші люди, що зустрічаються в нашому тренажерному залі. Це більше, ніж тренажерний зал. Це справжній маленький клуб за інтересами для жінок середнього віку, — розповіла власниця зали.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в США житель міста Александрія (штат Вірджинія) Вільям Ньюелл 20 разів зірвав джекпот, придбавши 20 однакових лотерейних білетів до одного розіграшу.

Джерело: ABC

Джерело: Ракурс


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