Шалений джекпот зірвали жінки, що ходили в один тренажерний зал. Фото: ABC

https://racurs.ua/ua/n164019-shalenyy-djekpot-zirvaly-jinky-scho-hodyly-v-odyn-trenajernyy-zal-foto.html

Ракурс

В Австралії 55 клієнток фітнес-клубу зірвали шалений джекпот — вони скинулися по п’ять доларів і виграли 80 мільйонів доларів.

Щасливий білет купила власниця зали в газетному кіоску, після чого приз розділили порівну — кожна з жінок отримала близько 1,45 мільйона доларів. Про це повідомляє ABC.

Дізнавшись про перемогу, жінки відправились у ресторан, де замовили найкраще шампанське.

Я знаю кожну з цих жінок. Це наймиліші та найдобріші люди, що зустрічаються в нашому тренажерному залі. Це більше, ніж тренажерний зал. Це справжній маленький клуб за інтересами для жінок середнього віку, — розповіла власниця зали.



Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в США житель міста Александрія (штат Вірджинія) Вільям Ньюелл 20 разів зірвав джекпот, придбавши 20 однакових лотерейних білетів до одного розіграшу.

Джерело: ABC