Знахідка. Фото: Facebook

https://racurs.ua/ua/n164018-unikalnu-pechatku-chasiv-serednovichchya-znayshly-v-sofiyi-kyyivskiy-foto.html

Ракурс

Печатку часів середньовіччя знайшли в Софії Київській — знахідка археологів датується XII століттям.

На свинцевій печатці витиснуто зображення Богородиці та царя Соломона. Про це стало відомо зі сторінки археолога Тимура Бобровського у Facebook.

Він розповів, що схожі артефакти раніше знаходили на території Житомирщини, проте археологи поки не знають, кому могла належати печатка.

З непоказаного раніше. Свинцева печатка орієнтовно XII століття з розкопок цього року біля Софії Київської. На одному її боці відтиснуто зображення Пресвятої Богородиці Оранти, на іншому, ймовірно, святого пророка Царя Соломона, — поділився він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі пошукова група знайшла зворушливі предмети побуту та останки тисяч репресованих городян на території спецоб'єкта НКВД.