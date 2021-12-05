Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Знахідка. Фото: Facebook

Унікальну печатку часів середньовіччя знайшли в Софії Київській (ФОТО)

5 гру 2021, 13:00
999

Печатку часів середньовіччя знайшли в Софії Київській — знахідка археологів датується XII століттям.

На свинцевій печатці витиснуто зображення Богородиці та царя Соломона. Про це стало відомо зі сторінки археолога Тимура Бобровського у Facebook.

Знахідка. Фото: Facebook

Він розповів, що схожі артефакти раніше знаходили на території Житомирщини, проте археологи поки не знають, кому могла належати печатка.


З непоказаного раніше. Свинцева печатка орієнтовно XII століття з розкопок цього року біля Софії Київської. На одному її боці відтиснуто зображення Пресвятої Богородиці Оранти, на іншому, ймовірно, святого пророка Царя Соломона, — поділився він.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі пошукова група знайшла зворушливі предмети побуту та останки тисяч репресованих городян на території спецоб'єкта НКВД.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів