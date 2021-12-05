Находка. Фото: Facebook

https://racurs.ua/n164018-unikalnuu-pechat-vremen-srednevekovya-nashli-v-sofii-kievskoy-foto.html

Ракурс

Печать времен средневековья нашли в Софии Киевской — находка археологов датируется XII веком.

На свинцовой печати вытеснено изображение Богородицы и царя Соломона. Об этом стало известно со страницы археолога Тимура Бобровского в Facebook.

Он рассказал, что похожие артефакты раньше находили на территории Житомирщины, однако археологи пока не знают, кому могла принадлежать печать.

Из непоказанного ранее. Свинцовая печать ориентировочно XII века по раскопкам в этом году возле Софии Киевской. На одной ее стороне отжато изображение Пресвятой Богородицы Оранты, на другой, вероятно, святого пророка Царя Соломона, — поделился он.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе поисковая группа нашла трогательные предметы быта и останки тысяч репрессированных горожан на территории спецобъекта НКВД.