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Ракурс
Находка. Фото: Facebook

Уникальную печать времен средневековья нашли в Софии Киевской (ФОТО)

5 дек 2021, 13:00
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Печать времен средневековья нашли в Софии Киевской — находка археологов датируется XII веком.

На свинцовой печати вытеснено изображение Богородицы и царя Соломона. Об этом стало известно со страницы археолога Тимура Бобровского в Facebook.

Находка. Фото: FacebookОн рассказал, что похожие артефакты раньше находили на территории Житомирщины, однако археологи пока не знают, кому могла принадлежать печать.


Из непоказанного ранее. Свинцовая печать ориентировочно XII века по раскопкам в этом году возле Софии Киевской. На одной ее стороне отжато изображение Пресвятой Богородицы Оранты, на другой, вероятно, святого пророка Царя Соломона, — поделился он.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе поисковая группа нашла трогательные предметы быта и останки тысяч репрессированных горожан на территории спецобъекта НКВД.

Источник: Ракурс


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