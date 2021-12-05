Карантин. Фото: istock

https://racurs.ua/n164017-karantin-v-ukraine-ujestochat-chto-izmenitsya.html

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Карантин в Украине усиливают с понедельника, 6 декабря. Смена правил коснется прежде всего невакцинированных граждан.

Больше всего изменений внесено в правила для «желтого» уровня эпидемической опасности. Об этом сообщает Кабмин.

Люди, не получившие по крайней мере одну прививку от коронавируса или не имеющие отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, в «желтом» уровне эпидемической опасности не смогут:

участвовать в проведении любых массовых мероприятий — культурных, спортивных, развлекательных, социальных, религиозных и других;

посещать кинотеатры и другие заведения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

пользоваться услугами хозяйствующих субъектов, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания: баров, ресторанов, кафе и т. д.

Работа банков, АЗС, ветеринарных магазинов, аптек и всех продовольственных магазинов в «желтом» и «красном» уровне не ограничивается, однако обязательным остается соблюдение противоэпидемических правил — ношение маски и соблюдение дистанции 1.5 метров.

Срок действия «желтого» сертификата о первой прививке с 6 декабря— 30 дней. Ранее он действовал 120 дней. В частности, бизнес должен проверять у посетителей ковид-сертификаты. После считывания QR-кода на смартфоне отображается статус Covid-сертификата. Без проверки и считывания сертификат не считается предоставленным/проверенным.

В случае отсутствия у посетителей или сотрудников необходимых документов, владельца заведения могут оштрафовать на сумму от 34 тыс. до 170 тыс. грн.

«Желтый» сертификат не будет действовать для работы и посещения общественных учреждений на «красном» уровне опасности, а на «желтом» уровне его действие сокращено вчетверо.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин в Украине остается строгим в многих областях из-за сложной эпидемиологической ситуации. По состоянию на 3 декабря в «красной» зоне находятся Киев и 18 областей.