https://racurs.ua/n164016-postavili-na-mesto-gossekretar-ssha-possorilsya-s-lavrovym-iz-za-ukrainy.html

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Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава российского Министерства иностранных дел (МИД) Сергей Лавров устроили «горячий спор» из-за Украины.

Инцидент произошел перед саммитом членов Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме. Об этом сообщает Bloomberg.

Блинкен и Лавров устроили спор на глазах десятков иностранных коллег. В частности, на неформальном ужине 1 декабря слово взял российский министр и заявил, что ОБСЕ якобы должно согласиться с мнением Москвы, что события 2014 года в Украине были «государственный переворот».

Он также обвинил Евросоюз и НАТО в «подавлении инакомыслия», имея в виду санкции против России. Блинкен в ответ напомнил, что во время Майдана лояльные президенту-беглецу Виктору Януковичу силы стреляли по протестующим в Киеве, убив более 100 человек, еще до того, как он сбежал в Россию. Блинкен также напомнил своему российскому коллеге, что НАТО — это оборонный союз.

На это остро отреагировала официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвергшая заявления, что украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и Блинкен поставили Лаврова «на место».

Напомним, ранее мы сообщали, что Сергей Лавров, глава российского Министерства иностранных дел, во время официального визита в Китай оконфузился тем, что надел маску с нецензурной надписью fckng qrntn (нецензурное высказывание, близкое по значению «чертов карантин»).

Источник: Bloomberg