https://racurs.ua/ua/n164016-postavyly-na-misce-derjsekretar-ssha-posvaryvsya-z-lavrovym-cherez-ukrayinu.html

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Держсекретар США Ентоні Блінкен і голова російського Міністерства закордонних справ (МЗС) Сергій Лавров влаштували «гарячу суперечку» щодо України.

Інцидент трапився перед самітом членів Ради міністрів закордонних справ ОБСЄ в Стокгольмі. Про це повідомляє Bloomberg.

Блінкен і Лавров влаштували суперечку на очах десятків іноземних колег. Зокрема, на неформальній вечері 1 грудня слово взяв російський міністр і заявив, що ОБСЄ нібито має погодитися з думкою Москви про те, що події 2014 року в Україні були «державний переворот».

Він також звинуватив Євросоюз і НАТО в «придушенні інакомислення», маючи на увазі санкції проти Росії. Блінкен у відповідь нагадав, що під час Майдану лояльні президенту-втікачу Віктору Януковичу сили стріляли по протестувальниках у Києві, убивши понад 100 осіб, ще до того, як він втік до Росії. Блінкен також нагадав своєму російському колезі, що НАТО — це оборонний союз.

На це гостро відреагувала офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова, яка відкинула заяви про те, що український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Блінкен поставили Лаврова «на місце».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сергій Лавров, очільник російського Міністерства закордонних справ, під час офіційного візиту до Китаю осоромився тим, що надягнув маску з нецензурним написом fckng qrntn (нецензурне висловлювання, близьке за значенням до «клятий карантин»).

Джерело: Bloomberg