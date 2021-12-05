Військові випадково розстріляли мирних жителів в Індії

https://racurs.ua/ua/n164015-viyskovi-vypadkovo-rozstrilyaly-myrnyh-jyteliv-v-indiyi.html

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В Індії військові за помилкою розстріляли 13 мирних жителів — їх випадково прийняли за повстанців.

Трагедія сталася під час військової операції в індійському штаті Нагаленд. Про це повідомляє NDTV.

Відомо, що військові, дізнавшись про можливе пересування бойовиків у районі Мон, який межує з М’янмою, влаштували засідку в села Отінг. За повстанців за помилкою були прийняті жителі села, унаслідок чого по мирним індійцям, які поверталися в село на автомобілі, було відкрито вогонь.

Інші жителі села стали на захист односельців і напали на військових. Зазначається, що силовики почали стріляти в натовп із метою нібито самооборони, поранивши щонайменше ще семеро людей.

Міністр внутрішніх справ Індії Аміт Шах висловив свої співчуття сім’ям загиблих і закликав провести ретельне розслідування події.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що каменепад в Індії забрав життя дев’яти туристів у гірській місцевості. Масивне каміння покотилося з пагорбів після зсуву ґрунту.

Джерело: NDTV