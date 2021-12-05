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Карпати. Фото: istock

Карпати засипає снігом — рятувальники попередили про небезпеку (КАРТА)

5 гру 2021, 10:37
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Сніг у Карпатах випав сьогодні, 5 грудня. Через рясний снігопад у горах зберігається загроза сходження лавин.

Особливо небезпечно на високогір’ї в Закарпатській області. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Сніг у Карпатах. Інфографіка: Gismeteo

У зв’язку з інтенсивним приростом снігового покриву, 5 грудня, у високогір’ї східної частини Закарпатської області втримається значна сніголавинна небезпека (3 рівень), — йдеться в повідомленні.

Рятувальники звертають увагу на необхідність ретельно планувати похід у гори, об'єктивно оцінювати свої сили і фізичний стан, а також стежити за зміною погодних умов у Карпатах.

Сьогодні в Карпатах очікується сильний сніг ІІ рівня небезпеки. Тому рятувальники закликають не виходити на маршрути під час негоди. Також рекомендується реєструвати свій похід у гірських пошуково-рятувальних підрозділах.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 5 грудня, у неділю, буде мінливою. У північних, західних та східних регіонах очікується сніг із дощем.

Джерело: Gismeteo

Джерело: Ракурс


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