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Карпаты. Фото: istock

Карпаты засыпает снегом — спасатели предупредили об опасности (КАРТА)

5 дек 2021, 10:37
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Снег в Карпатах выпал сегодня, 5 декабря. Из-за обильного снегопада в горах сохраняется угроза схождения лавин.

Особенно опасно на высокогорье в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В связи с интенсивным приростом снежного покрова сегодня, 5 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень), — говорится в сообщении.

Спасатели обращают внимание на необходимость тщательно планировать поход в горы, объективно оценивать свои силы и физическое состояние, а также следить за изменением погодных условий в Карпатах.

Снег в Карпатах. Инфографика: GismeteoСегодня в Карпатах ожидается сильный снег II уровня опасности. Поэтому спасатели призывают не выходить на маршруты во время непогоды. Также рекомендуется регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях.


Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 5 декабря, в воскресенье, будет изменчивой. В северных, западных и восточных регионах ожидается снег с дождем.

Источник: Gismeteo

Источник: Ракурс


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