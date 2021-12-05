Карпаты. Фото: istock

https://racurs.ua/n164014-karpaty-zasypaet-snegom-spasateli-predupredili-ob-opasnosti-karta.html

Ракурс

Снег в Карпатах выпал сегодня, 5 декабря. Из-за обильного снегопада в горах сохраняется угроза схождения лавин.

Особенно опасно на высокогорье в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

В связи с интенсивным приростом снежного покрова сегодня, 5 декабря, в высокогорье восточной части Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность (3 уровень), — говорится в сообщении.

Спасатели обращают внимание на необходимость тщательно планировать поход в горы, объективно оценивать свои силы и физическое состояние, а также следить за изменением погодных условий в Карпатах.

Сегодня в Карпатах ожидается сильный снег II уровня опасности. Поэтому спасатели призывают не выходить на маршруты во время непогоды. Также рекомендуется регистрировать свой поход в горных поисково-спасательных подразделениях.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 5 декабря, в воскресенье, будет изменчивой. В северных, западных и восточных регионах ожидается снег с дождем.

Источник: Gismeteo