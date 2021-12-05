США готовы помочь Украине защититься от РФ. Фото: УНН

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Вторжение России в Украину может случиться уже зимой — страны-партнеры Украины готовы выразить поддержку государству в борьбе с российской агрессией.

США готовы обеспечить Украину всем необходимым для того, чтобы она могла защищать свою территорию. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на конференции в фонде Рональда Рейгана.

Остин в очередной раз заявил об озабоченности Вашингтона тем, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. Он сказал, что США готовы «оказать помощь Украине в защите ее суверенной территории».

По его словам, США готовы обеспечить Киев тем, что необходимо для защиты. Остин отметил, что для этого Соединенные Штаты Америки будут искать различные формы поддержки, подчеркнув, что в нынешней ситуации «существует простор для дипломатии и работы лидеров», однако не стал сообщать детали.

Напомним, ранее мы сообщали, что к нападению на Украину готовится Российская Федерация. Страна-агрессор тратит на содержание 94 тыс. военных у границы с Украиной около 10 млн дол. в сутки.