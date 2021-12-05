Вакцину для бустерных прививок тестируют в Японии. Фото: NHK

https://racurs.ua/n164012-vakcinu-dlya-busternyh-privivok-testiruut-v-yaponii.html

Ракурс

Вакцинация от коронавируса будет проходить с помощью бустерных прививок уже в ближайшее время. Японская фармацевтическая компания Shionogi приступила к клиническим испытаниям своей вакцины для бустерных прививок от инфекции.

В испытаниях примут участие 200 человек. Об этом сообщает NHK.

До этого все участники клинических испытаний получили две прививки вакцинами Pfizer или Moderna, со времени последней прививок должно было пройти по меньшей мере шесть месяцев. Отмечается, что половина участников эксперимента получит в качестве бустера вакцину Shionogi, остальные — Pfizer. Затем исследователи сравнят эффективность и безопасность препаратов.

Компания Shionogi рассчитывает, что первую бустерную прививку от коронавируса ее вакциной сделают до марта 2022 года. Ранее в компании заявили о намерении заняться разработкой препарата против нового штамма COVID-19 «Омикрон».

Напомним, ранее мы сообщали, что исследователи считают, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды. Генетическая последовательность нового варианта вируса не появляется в никаких предыдущих версиях SARS-CoV-2.

Источник: NHK