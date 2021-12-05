Чрезвычайно редкое затмение наблюдали полярники в Антарктиде. Фото: Facebook

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Солнечное затмение в Антарктиде, которое случается чрезвычайно редко, наблюдали украинские полярники на станции «Академик Вернадский» в субботу, 4 декабря.

Такое явление происходит раз в 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Национального антарктического научного центра в Facebook.

Украинские ученые с коллегами из всемирно известной обсерватории Haystack Массачусетского технологического института (США) заранее подготовились, чтобы зафиксировать и проанализировать процесс затмения. По словам ученых, такое затмение создает нестандартные условия для распространения радиоволн — их можно услышать на расстоянии более 15 тыс. км.

В частности, лунная тень, которая перемещается с чрезвычайной скоростью, способна образовывать плазменные волны в ионосфере.

Эти волны ионизированного разреженного газа (плазмы) наши специалисты могут «поймать» с помощью специального сверхчувствительного радара — ионозонда оригинальной украинской разработки, — отмечают ученые.



Мощности этих волн может быть достаточно, чтобы пробудить магнитное поле Земли, то есть создать неожиданную магнитную бурю.

Напомним, ранее мы сообщали, что зимовщики 25-й команды Украинской антарктической экспедиции и сезонный отряд начали путешествие со станции Вернадского домой.