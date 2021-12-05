Надзвичайно рідкісне затемнення спостерігали полярники в Антарктиді. Фото: Facebook

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Ракурс

Сонячне затемнення в Антарктиді, яке трапляється надзвичайно рідко, спостерігали українські полярники на станції Академік Вернадський у суботу, 4 грудня.

Таке явище відбувається раз на 18 років. Про це повідомляє прес-служба Національного антарктичного наукового центру у Facebook.

Українські науковці з колегами з всесвітньовідомої обсерваторії Haystack Массачусетського технологічного інституту (США) заздалегідь підготувалися, щоб зафіксувати та проаналізувати процес затемнення. За словами вчених, таке затемнення створює нестандартні умови для поширення радіохвиль — їх можна почути на відстані понад 15 тис. км.

Зокрема, місячна тінь, яка переміщується з надзвичайною швидкістю, здатна утворювати плазмові хвилі в іоносфері.

Ці хвилі іонізованого розрідженого газу (плазми) наші фахівці можуть «зловити» за допомогою спеціального надчутливого радара — іонозонду оригінальної української розробки, — зазначають науковці.



Потужності цих хвиль може бути достатньо, щоб збудити магнітне поле Землі, тобто створити несподівану магнітну бурю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що зимівники 25-ї команди Української антарктичної експедиції та сезонний загін розпочали мандрівку зі станції Вернадського додому.