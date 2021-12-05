Динамика распостранения коронавируса. Инфографика: СНБО

https://racurs.ua/n164010-kovid-na-vyhodnyh-prines-tysyachi-vyzdorovevshih-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине до сих пор бушует и отправляет украинцев на больничные койки, но общая волна заболеваемости пошла на убыль. За минувшие сутки, 4 декабря, вирус обнаружили у 6 тыс. 622 граждан. В больницы попали 2 тыс. 926 инфицированных.

Умерло от болезни 278 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.

Прививки от коронавируса за минувшие сутки получили 112 тыс. 657 человек. Одну дозу получили 40 тыс. 278 человек, полностью иммунизированы — 72 тыс. 379 человек.

Напомним, ранее мы сообщали, что исследователи считают, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды. Генетическая последовательность нового варианта вируса не появляется ни в каких предыдущих версиях SARS-CoV-2.