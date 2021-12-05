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Динамика распостранения коронавируса. Инфографика: СНБО

Ковид на выходных — тысячи выздоровевших (ИНФОГРАФИКА)

5 дек 2021, 08:45
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Коронавирус в Украине до сих пор бушует и отправляет украинцев на больничные койки, но общая волна заболеваемости пошла на убыль. За минувшие сутки, 4 декабря, вирус обнаружили у 6 тыс. 622 граждан. В больницы попали 2 тыс. 926 инфицированных.

Умерло от болезни 278 украинцев. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава.


Динамика распостранения коронавируса. Инфографика: СНБОПрививки от коронавируса за минувшие сутки получили 112 тыс. 657 человек. Одну дозу получили 40 тыс. 278 человек, полностью иммунизированы — 72 тыс. 379 человек.

Коронавирус в регионах. Инфографика: TelegramНапомним, ранее мы сообщали, что исследователи считают, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды. Генетическая последовательность нового варианта вируса не появляется ни в каких предыдущих версиях SARS-CoV-2.

Источник: Ракурс


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