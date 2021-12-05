Названа дата завершения эпидемии коронавируса. Фото: istock

https://racurs.ua/n164008-nazvana-data-zaversheniya-epidemii-koronavirusa.html

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Коронавирус в мире продолжает распространяться — ученые научно-консультативной группы по чрезвычайным ситуациям Великобритании пришли к выводу, что инфекция будет оставаться опасной для населения планеты еще не менее пяти лет.

Пандемия продлится до 2026 года. Такое заявление ученые сделали до появления нового штамма коронавируса «Омикрон».

SARS-CoV-2, как и раньше, будет представлять угрозу для системы здравоохранения и требовать активного контроля с помощью вакцинации и мониторинга данных в течение как минимум пяти следующих лет, — говорится в документе.

В то же время эксперты отмечают, что если меры по вакцинации, эпидемиологическому контролю и сдерживанию распространения инфекции будут недостаточно эффективными, то эти сроки могут увеличиться.

Также ученые высказывают мнение, что в течение 5−10 лет, вероятно, нужно будет поддерживать коллективный иммунитет с помощью COVID-вакцин, а также проводить другие мероприятия, такие как тестирование, вентиляцию легких, изоляцию больных.

Напомним, ранее мы сообщали, что штамм «Омикрон», вероятно, взял фрагмент генетического материала от вируса простуды. Генетическая последовательность нового варианта вируса не появляется в никаких предыдущих версиях SARS-CoV-2.