Названа дата завершення епідемії коронавірусу. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n164008-nazvana-data-zavershennya-epidemiyi-koronavirusu.html

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Коронавірус у світі продовжує ширитися — вчені науково-консультативної групи з надзвичайних ситуацій Великої Британії дійшли висновку, що інфекція залишатиметься небезпечною для населення планети ще щонайменше п’ять років.

Пандемія триватиме до 2026 року. Таку заяву науковці зробили до появи нового штаму коронавірусу «Омікрон».

SARS-CoV-2, як і раніше, становитиме загрозу для системи охорони здоров’я і вимагатиме активного контролю за допомогою вакцинації та моніторингу даних протягом як мінімум п’яти наступних років, — йдеться в документі.

Водночас експерти зазначають, що якщо заходи з вакцинації, епідеміологічного контролю та стримування поширення інфекції будуть недостатньо ефективними, то ці терміни можуть збільшитися.

Також науковці висловлюють думку, що упродовж 5−10 років, ймовірно, потрібно буде підтримувати колективний імунітет за допомогою COVID-вакцин, а також проводити інші заходи, такі як тестування, вентиляція, ізоляція хворих.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що штам «Омікрон», ймовірно, взяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди. Генетична послідовність нового варіанту вірусу не з’являється в жодних попередніх версіях SARS-CoV-2.