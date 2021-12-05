Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

https://racurs.ua/ua/n164010-kovid-na-vyhidnyh-prynis-tysyachi-odujalyh-infografika.html

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Коронавірус в Україні досі вирує і відправляє українців на лікарняні ліжка, але загальна хвиля захворюваності пішла на спад. За минулу добу, 4 грудня, вірус виявили в 6 тис. 622 громадян. До лікарень потрапили 2 тис. 926 інфікованих.

Померли від хвороби 278 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 112 тис. 657 людей. Одну дозу отримали 40 тис. 278 людей, повністю імунізовані — 72 тис. 379 людей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідники вважають, що штам «Омікрон», ймовірно, узяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди. Генетична послідовність нового варіанту вірусу не з’являється в жодних попередніх версіях SARS-CoV-2.