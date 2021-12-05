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Ракурс
Коронавірус в Україні. Інфографіка: РНБО

Ковід на вихідних приніс тисячі одужалих (ІНФОГРАФІКА)

5 гру 2021, 08:45
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Коронавірус в Україні досі вирує і відправляє українців на лікарняні ліжка, але загальна хвиля захворюваності пішла на спад. За минулу добу, 4 грудня, вірус виявили в 6 тис. 622 громадян. До лікарень потрапили 2 тис. 926 інфікованих.

Померли від хвороби 278 українців. Про це повідомив Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Динаміка розповсюдження коронавірусу в Україні. Інфографіка: РНБО

Щеплення від коронавірусу за минулу добу дістали 112 тис. 657 людей. Одну дозу отримали 40 тис. 278 людей, повністю імунізовані — 72 тис. 379 людей.


Коронавірус у регіонах. Інфографіка: Telegram

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідники вважають, що штам «Омікрон», ймовірно, узяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди. Генетична послідовність нового варіанту вірусу не з’являється в жодних попередніх версіях SARS-CoV-2.

Джерело: Ракурс


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