Виверження вулкана. Фото: ABC News

https://racurs.ua/ua/n164009-vyverjennya-vulkana-v-indoneziyi-13-zagyblyh-sotni-postrajdalyh-foto-video.html

Ракурс

Виверження вулкана в Індонезії забрало життя 13 осіб. В результаті активності вулкана Семеру, що на острові Ява, десятки людей дістали опіки і травми.

До лікарень доставили щонайменше 35 людей. Про це повідомляє Reuters.

Влада Індонезії пояснює, що внаслідок виверження був пошкоджений стратегічний міст, що з'єднує два райони в сусідньому районі Лумаджанг з містом Маланг, і зруйновані будівлі.

Офіційний представник Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами (BNPB) Абдул Мухарі повідомив, що через виверження вулкана загинуло 13 осіб, двоє з яких були упізнані. Також відомо, що 98 осіб отримали травми, зокрема дві вагітні жінки, а 902 людини були евакуйовані. 41 людина отримала опіки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виверження вулкана Семеру відбувається на сході індонезійського острова Ява. Люди буквально біжать від величезного шлейфа попелу, продовжується евакуація.

Джерело: Reuters