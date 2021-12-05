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Ракурс
Виверження вулкана. Фото: ABC News

Виверження вулкана в Індонезії — 13 загиблих, сотні постраждалих (ФОТО, ВІДЕО)

5 гру 2021, 08:24
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Виверження вулкана в Індонезії забрало життя 13 осіб. В результаті активності вулкана Семеру, що на острові Ява, десятки людей дістали опіки і травми.

До лікарень доставили щонайменше 35 людей. Про це повідомляє Reuters.

Влада Індонезії пояснює, що внаслідок виверження був пошкоджений стратегічний міст, що з'єднує два райони в сусідньому районі Лумаджанг з містом Маланг, і зруйновані будівлі.

Виверження вулкана. Фото: ABC News

Офіційний представник Національного агентства по боротьбі зі стихійними лихами (BNPB) Абдул Мухарі повідомив, що через виверження вулкана загинуло 13 осіб, двоє з яких були упізнані. Також відомо, що 98 осіб отримали травми, зокрема дві вагітні жінки, а 902 людини були евакуйовані. 41 людина отримала опіки.

Виверження вулкана. Фото: ABC News


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що виверження вулкана Семеру відбувається на сході індонезійського острова Ява. Люди буквально біжать від величезного шлейфа попелу, продовжується евакуація.

Джерело: Reuters

Джерело: Ракурс


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