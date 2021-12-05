Извержение вулкана. Фото: ABC News

https://racurs.ua/n164009-izverjenie-vulkana-v-indonezii-13-pogibshih-sotni-postradavshih-foto-video.html

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Извержение вулкана в Индонезии унесло жизни 13 человек. В результате активности вулкана Семеру, что на острове Ява, десятки людей получили ожоги и травмы.

В больницы доставили по меньшей мере 35 человек. Об этом сообщает Reuters.

Власти Индонезии объясняют, что в результате извержения был поврежден стратегический мост, соединяющий два района в соседнем районе Лумаджанг с городом Маланг, и разрушены здания.

Официальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) Абдул Мухари сообщил, что из-за извержения вулкана погибли 13 человек, двое из которых были опознаны. Также известно, что 98 человек получили травмы, в том числе две беременные женщины, а 902 человека были эвакуированы. 41 человек получил ожоги.

Напомним, ранее мы сообщали, что извержение вулкана Семера происходит на востоке индонезийского острова Ява. Люди практически бегут от большого шлейфа пепла, продолжается эвакуация.

Источник: Reuters