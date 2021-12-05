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Извержение вулкана. Фото: ABC News

Извержение вулкана в Индонезии — 13 погибших, сотни пострадавших (ФОТО, ВИДЕО)

5 дек 2021, 08:24
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Извержение вулкана в Индонезии унесло жизни 13 человек. В результате активности вулкана Семеру, что на острове Ява, десятки людей получили ожоги и травмы.

В больницы доставили по меньшей мере 35 человек. Об этом сообщает Reuters.

Власти Индонезии объясняют, что в результате извержения был поврежден стратегический мост, соединяющий два района в соседнем районе Лумаджанг с городом Маланг, и разрушены здания.

Извержение вулкана. Фото: ABC NewsОфициальный представитель Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями (BNPB) Абдул Мухари сообщил, что из-за извержения вулкана погибли 13 человек, двое из которых были опознаны. Также известно, что 98 человек получили травмы, в том числе две беременные женщины, а 902 человека были эвакуированы. 41 человек получил ожоги.


Извержение вулкана. Фото: ABC NewsНапомним, ранее мы сообщали, что извержение вулкана Семера происходит на востоке индонезийского острова Ява. Люди практически бегут от большого шлейфа пепла, продолжается эвакуация.

Источник: Reuters

Источник: Ракурс


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