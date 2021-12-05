Вакцину для бустерних щеплень тестують у Японії. Фото: Istock

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Вакцинація від коронавірусу проходитиме за допомогою бустерних щеплень уже найближчим часом. Японська фармацевтична компанія Shionogi розпочала клінічні випробування своєї вакцини для бустерних щеплень від інфекції.

У випробуваннях візьмуть участь 200 людей. Про це повідомляє NHK.

До цього всі учасники клінічних випробувань дістали два щеплення вакцинами Pfizer або Moderna. З дати останнього щеплення минуло щонайменше шість місяців. Зазначається, що половина учасників експерименту отримає як бустер вакцину Shionogi, решта — Pfizer. Потім дослідники порівняють ефективність та безпечність препаратів.

Компанія Shionogi розраховує, що перше бустерне щеплення проти коронавірусу її вакциною зроблять до березня 2022 року. Раніше в компанії заявили про намір зайнятися розробкою препарату проти нового штаму COVID-19 «Омікрон».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що дослідники вважають, що штам «Омікрон», ймовірно, узяв фрагмент генетичного матеріалу від вірусу застуди. Генетична послідовність нового варіанту вірусу не з’являється в жодних попередніх версіях SARS-CoV—2.

Джерело: NHK