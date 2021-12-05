США готові допомогти Україні захиститися від РФ. Фото: УНН

https://racurs.ua/ua/n164013-ssha-gotovi-dopomogty-ukrayini-zahystytysya-vid-rf.html

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Вторгнення Росії в Україну може трапитися вже взимку — країни-партнери України готові висловити підтримку державі в боротьбі з російською агресією.

США готові забезпечити Україну всім необхідним для того, щоби вона мала змогу захищати свою територію. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на конференції у фонді Рональда Рейгана.

Остін вкотре заявив про стурбованість Вашингтона тим, що Росія стягує війська до кордону з Україною. Він сказав, що США готові «надати допомогу Україні в захисті її суверенної території».

За його словами, США готові забезпечити Київ тим, що необхідно для захисту. Остін зазначив, що для цього Сполучені Штати Америки шукатимуть різні форми підтримки, наголосивши, що в нинішній ситуації «існує простір для дипломатії та роботи лідерів», однак не став повідомляти деталі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що до нападу на Україну готується Російська Федерація. Країна-агресор витрачає на утримання 94 тис. військових біля кордону з Україною близько 10 млн дол. на добу.