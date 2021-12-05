Военные по ошибке расстреляли мирных жителей в Индии

https://racurs.ua/n164015-voennye-po-oshibke-rasstrelyali-mirnyh-jiteley-v-indii.html

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В Индии военные по ошибке расстреляли 13 мирных жителей — их случайно приняли за повстанцев.

Трагедия произошла во время военной операции в индийском штате Нагаленд. Об этом сообщает NDTV.

Известно, что военные, узнав о возможном передвижении боевиков в районе Мон, который граничит с Мьянмой, устроили засаду у села Отинг. За повстанцев по ошибке были приняты жители деревни, вследствие чего по мирным индийцам, которые возвращались в деревню на автомобиле, был открыт огонь.

Другие жители деревни встали на защиту односельчан и напали на военных. Отмечается, что силовики начали стрелять в толпу в целях якобы самообороны, ранив по меньшей мере еще семь человек.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах выразил свои соболезнования семьям погибших и призвал провести тщательное расследование происшествия.

Напомним, ранее мы сообщали, что камнепад в Индии унес жизни девяти туристов в горной местности. Массивные камни покатились с холмов после оползня.

Источник: NDTV