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Ракурс

Военные по ошибке расстреляли мирных жителей в Индии

5 дек 2021, 11:07
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В Индии военные по ошибке расстреляли 13 мирных жителей — их случайно приняли за повстанцев.

Трагедия произошла во время военной операции в индийском штате Нагаленд. Об этом сообщает NDTV.

Известно, что военные, узнав о возможном передвижении боевиков в районе Мон, который граничит с Мьянмой, устроили засаду у села Отинг. За повстанцев по ошибке были приняты жители деревни, вследствие чего по мирным индийцам, которые возвращались в деревню на автомобиле, был открыт огонь.

Другие жители деревни встали на защиту односельчан и напали на военных. Отмечается, что силовики начали стрелять в толпу в целях якобы самообороны, ранив по меньшей мере еще семь человек.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах выразил свои соболезнования семьям погибших и призвал провести тщательное расследование происшествия.


Напомним, ранее мы сообщали, что камнепад в Индии унес жизни девяти туристов в горной местности. Массивные камни покатились с холмов после оползня.

Источник: NDTV

Источник: Ракурс


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