Карантин. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n164017-karantyn-v-ukrayini-posylyat-scho-zminytsya.html

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Карантин в Україні посилюють із понеділка, 6 грудня. Зміна правил зачепить насамперед невакцинованих громадян.

Найбільше змін внесено до правил для «жовтого» рівня епідемічної небезпеки. Про це повідомляє Кабмін.

Люди, які не отримали принаймні одне щеплення проти коронавірусу або не мають негативного тесту чи сертифікату про одужання, у «жовтому» рівні епідемічної небезпеки не зможуть:

брати участь у проведенні будь-яких масових заходів — культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та інших;

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

користуватися послугами суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у сфері громадського харчування: барів, ресторанів, кафе тощо.

Робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у «жовтому» та «червоному» рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил — носіння маски та дотримання дистанції 1.5 метрів.

Термін дії «жовтого» сертифіката про перше щеплення із 6 грудня — 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Зокрема бізнес має перевіряти у відвідувачів ковід-сертифікати. Після зчитування QR-коду на смартфоні відображається статус Covid-сертифіката. Без перевірки та зчитування сертифікат не вважається наданим/перевіреним.

У випадку відсутності у відвідувачів чи співробітників необхідних документів, власника закладу можуть оштрафувати на суму від 34 тис. до 170 тис. грн.

«Жовтий» сертифікат не буде чинним для роботи та відвідування громадських закладів на «червоному» рівні небезпеки, а на «жовтому» рівні його чинність скорочено вчетверо.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин в Україні залишається суворим у багатьох областях через складну епідеміологічну ситуацію. Станом на 3 грудня в «червоній» зоні перебувають Київ та 18 областей.