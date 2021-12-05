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Ракурс
Джекпот

Гигантский джекпот сорвали женщины, ходившие в один тренажерный зал (ФОТО)

5 дек 2021, 14:05
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В Австралии 55 клиенток фитнес-клуба сорвали безумный джекпот — они сбросились по пять долларов и выиграли 80 миллионов долларов.

Счастливый билет купила владелица тренажерного зала в газетном киоске, после чего приз разделили поровну — каждая из женщин получила около 1,45 миллиона долларов. Об этом сообщает ABC.

Джекпот. Фото: ABCУзнав о победе, женщины отправились в ресторан, где заказали лучшее шампанское.

Я знаю каждую из этих женщин. Это самые милые и добрые люди, которые встречаются в нашем тренажерном зале. Это больше, чем тренажерный зал. Это настоящий маленький клуб по интересам для женщин среднего возраста, — рассказала владелица зала.


Напомним, ранее мы сообщали, что в США житель города Александрия (штат Вирджиния) Уильям Ньюэлл 20 раз сорвал джекпот, приобретя 20 одинаковых лотерейных билетов к одному розыгрышу.

Источник: ABC

Источник: Ракурс


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