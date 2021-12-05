Джекпот

https://racurs.ua/n164019-gigantskiy-djekpot-sorvali-jenschiny-hodivshie-v-odin-trenajernyy-zal-foto.html

Ракурс

В Австралии 55 клиенток фитнес-клуба сорвали безумный джекпот — они сбросились по пять долларов и выиграли 80 миллионов долларов.

Счастливый билет купила владелица тренажерного зала в газетном киоске, после чего приз разделили поровну — каждая из женщин получила около 1,45 миллиона долларов. Об этом сообщает ABC.

Узнав о победе, женщины отправились в ресторан, где заказали лучшее шампанское.

Я знаю каждую из этих женщин. Это самые милые и добрые люди, которые встречаются в нашем тренажерном зале. Это больше, чем тренажерный зал. Это настоящий маленький клуб по интересам для женщин среднего возраста, — рассказала владелица зала.



Напомним, ранее мы сообщали, что в США житель города Александрия (штат Вирджиния) Уильям Ньюэлл 20 раз сорвал джекпот, приобретя 20 одинаковых лотерейных билетов к одному розыгрышу.

Источник: ABC