Денис Шмигаль, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n164023-yak-pidvyschuvatymut-pensiyi-u-2022-roci-rozpoviv-shmygal.html

Ракурс

Зростання пенсій в Україні триватиме у 2022 році. Це передбачає схвалений Верховною Радою закон про держбюджет на 2022 рік.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Шмигаль зазначив, що в Україні нещодавно, з 1 грудня, зросла мінімальна зарплата — з 6 тис. грн до 6,5 тис. грн.

У зв’язку з цим також збільшилися пенсії. Зростання становитиме до 200 грн, залежно від стажу. Крім того, збільшуються надбавки та підвищення до пенсії, зокрема ветеранам війни й особам, які мають особливі заслуги, — зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, це підвищення пенсій стало десятим на рік.

Прем'єр додав, що на 2022 рік, окрім планової індексації пенсій, передбачені також підвищення надбавок і доплат до пенсій та встановлення мінімальних пенсійних виплат в розмірі 3 тис. грн для людей старше 70 років.

Крім того, українцям стали доступні нові послуги. На онлайн-порталі «Дія» тепер можна: