В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n164025-omikron-vryad-li-proishodit-ot-shtamma-delta-uchenye.html

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Штамм коронавируса «Омикрон», который недавно был впервые обнаружен на юге Африки, а сейчас постепенно распространяется в других регионах, вряд ли происходит от доминирующего штамма «дельта» или распространенного ранее штамма «альфа».

Об этом заявил профессор медицинского факультета Университета Кейо (Япония) Косаки Кендзиро, команда которого изучает происхождение, изменения и влияние различных вариантов коронавируса, о которых сообщается в мире, сообщает телеканал NHK.

По словам Косаки, ученые не могут определить географическое происхождение «омикрона», но это, вероятно, локация, где геномный анализ не был полностью проведен.

Ученый отметил, что впервые об «омикроне» сообщил исследовательский институт в Южной Африке, но данные указывают на то, что этот вариант уже распространился в Европе.

Косаки добавил, что, скорее всего, «омикрон» возник в результате накопления мутаций штамма, отличающегося от вариантов «альфа» и «дельта». Штамм «омикрон» имеет примерно 30 мутаций шиповидного белка — части вируса, которая выступает над его поверхностью и прикрепляется к клеткам человеческого организма. Это втрое больше, чем у штамма «дельта» и других вариантов.

Ученый добавил, что «омикрон» также имеет генетические изменения, связанные с ферментом, способствующим размножению вируса.

По словам Косаки, нужно провести дополнительные исследования, чтобы узнать, может ли «омикрон» вызвать серьезные симптомы.

Источник: NHK