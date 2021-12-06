В Україні посилено карантинні умови

https://racurs.ua/ua/n164033-karantynni-umovy-posyleno-v-ukrayini-chy-vykonuvatymut-novi-obmejennya.html

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Від понеділка, 6 грудня, набирають чинності посилені карантинні правила.

Зміни торкаються передусім невакцинованих громадян, як у жовтих так і в червоних регіонах. При цьому перебуваючи на вулиці громадяни повинні мати при собі документи.

Люди без жодного щеплення від COVID-19 або ті, що не мають негативного тесту чи сертифікату про одужання, у жовтому рівні епідемічної небезпеки, не зможуть брати участь у проведенні будь-яких масових заходів, відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни, а також бари, ресторани, кафе.

Термін дії «жовтого"сертифіката про перше щеплення з 6 грудня — 30 днів. Раніше він був чинним 120 днів. Це правило має мотивувати громадян пройти повний курс вакцинації.

Крім того, бізнес має перевіряти у відвідувачів COVID-сертифікати. Без перевірки та зчитування сертифікат не вважається наданим/перевіреним.

Робота банків, автозаправок, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів у жовтому та червоному рівні не обмежується, проте обов’язковим залишається дотримання протиепідемічних правил.

Інакше кажучи, тепер і в жовтій, а також помаранчевій зонах перевірятимуть ковід-сертифікати скрізь, де їх раніше мали перевіряти тільки в червоній.

Дуже важливе правило стосується того, як сфера послуг перевірятиме документи у відвідувачів.

МОЗ зобов’язало персонал закладів не просто дивитися ці сертифікати при вході, як це відбувається зараз — а зчитувати через смартфон QR-код клієнта.

Така можливість є в додатку «Дія» у кожного її користувача. Потрібно натиснути кнопку QR на головній сторінці програми і так можна зчитати код з електронного або паперового сертифіката. Встановивши таким чином, підроблений він чи справжній.

Іншими словами, показати в ресторані або тролейбусі відфотошоплений сертифікат, чим багато хто користувався, вже не вийде.

Це правило має працює і для жовтої, і для червоної зон. Його виконання залежить від того, чи насправді в ресторанах і торгових центрах скануватимуть у всіх відвідувачів сертифікати.

3 грудня міністр Віктор Ляшко повідомив, що карантин в Україні планують послабити в регіонах, де покращується ситуація із захворюваністю на коронавірус. Потенційно вісім-дев'ять областей готові вийти з «червоної» зони.

Міністерство охорони здоров’я вже подало в Кабінет міністрів прохання скликати комісію ТЕБ та НС. Засідання планують провести на наступному тижні.