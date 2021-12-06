«Желтая» карантинная зона расширилась — коронавирус в Украинеhttps://racurs.ua/n164038-jeltaya-karantinnaya-zona-rasshirilas-koronavirus-v-ukraine.htmlРакурс
Карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, продолжается. В этих условиях власти периодически пересматривают границы карантинных зон, устанавливаемых в связи с эпидемической ситуацией в регионах.
На сегодня, 6 декабря, в Украине выросло количество «желтых» областей и уменьшилось количество «оранжевых». Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.
К «желтой» зоне добавилась Закарпатская область. Также в этой карантинной зоне следующие регионы:
- Тернопольская область;
- Кировоградская область;
- Черновицкая область;
- Харьковская область.
В «оранжевой» зоне осталась только Полтавская область.
В наиболее строгой по ограничениям «красной» зоне продолжают оставаться 19 регионов:
- Киев;
- Винницкая область;
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Ивано-Франковская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Львовская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Ровенская область;
- Сумская область;
- Херсонская область;
- Хмельницкая область;
- Черкасская область;
- Черниговская область.
В то же время эпидемиологические показатели уже стабилизировались в восьми регионах:
- Киеве;
- Днепропетровской области;
- Ивано-Франковской области;
- Луганской области;
- Львовской области;
- Одесской области;
- Ровенской области;
- Херсонской области.
Однако решение по выходу этих регионов из «красной» зоны еще нужно принять Госкомиссиям по ТЭБ и ЧС.