В Украине идет эпидемия коронавируса, фото: Черниговский городской совет

https://racurs.ua/n164038-jeltaya-karantinnaya-zona-rasshirilas-koronavirus-v-ukraine.html

Ракурс

Карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, продолжается. В этих условиях власти периодически пересматривают границы карантинных зон, устанавливаемых в связи с эпидемической ситуацией в регионах.

На сегодня, 6 декабря, в Украине выросло количество «желтых» областей и уменьшилось количество «оранжевых». Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

К «желтой» зоне добавилась Закарпатская область. Также в этой карантинной зоне следующие регионы:

Тернопольская область;

Кировоградская область;

Черновицкая область;

Харьковская область.

В «оранжевой» зоне осталась только Полтавская область.

В наиболее строгой по ограничениям «красной» зоне продолжают оставаться 19 регионов:

Киев;

Винницкая область;

Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Ивано-Франковская область;

Киевская область;

Луганская область;

Львовская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Ровенская область;

Сумская область;

Херсонская область;

Хмельницкая область;

Черкасская область;

Черниговская область.

В то же время эпидемиологические показатели уже стабилизировались в восьми регионах:

Киеве;

Днепропетровской области;

Ивано-Франковской области;

Луганской области;

Львовской области;

Одесской области;

Ровенской области;

Херсонской области.

Однако решение по выходу этих регионов из «красной» зоны еще нужно принять Госкомиссиям по ТЭБ и ЧС.