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В Украине идет эпидемия коронавируса, фото: Черниговский городской совет

«Желтая» карантинная зона расширилась — коронавирус в Украине

6 дек 2021, 10:36
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Карантин, введенный в Украине в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19, продолжается. В этих условиях власти периодически пересматривают границы карантинных зон, устанавливаемых в связи с эпидемической ситуацией в регионах.

На сегодня, 6 декабря, в Украине выросло количество «желтых» областей и уменьшилось количество «оранжевых». Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава.

К «желтой» зоне добавилась Закарпатская область. Также в этой карантинной зоне следующие регионы:

  • Тернопольская область;
  • Кировоградская область;
  • Черновицкая область;
  • Харьковская область.

В «оранжевой» зоне осталась только Полтавская область.

В наиболее строгой по ограничениям «красной» зоне продолжают оставаться 19 регионов:

  • Киев;
  • Винницкая область;
  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Ивано-Франковская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Львовская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Ровенская область;
  • Сумская область;
  • Херсонская область;
  • Хмельницкая область;
  • Черкасская область;
  • Черниговская область.

В то же время эпидемиологические показатели уже стабилизировались в восьми регионах:


  • Киеве;
  • Днепропетровской области;
  • Ивано-Франковской области;
  • Луганской области;
  • Львовской области;
  • Одесской области;
  • Ровенской области;
  • Херсонской области.

Однако решение по выходу этих регионов из «красной» зоны еще нужно принять Госкомиссиям по ТЭБ и ЧС.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Источник: Ракурс


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