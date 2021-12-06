В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Чернігівська міська рада

https://racurs.ua/ua/n164038-jovta-karantynna-zona-rozshyrylasya-koronavirus-v-ukrayini.html

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Карантин, запроваджений в Україні у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, триває. В цих умовах влада періодично переглядає межі карантинних зон, які встановлюються у зв’язку з епідемічною ситуацією в регіонах.

Станом на сьогодні, 6 грудня, в Україні зросла кількість «жовтих» областей і зменшилася кількість «помаранчевих». Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

До «жовтої» зони додалася Закарпатська область. Також у цій карантинній зоні такі регіони:

Тернопільська область;

Кіровоградська область;

Чернівецька область;

Харківська область.

У «помаранчевій» зоні залишилася лише Полтавська область.

У найбільш суворій за обмеженнями «червоній» зоні продовжують залишатися 19 регіонів:

Київ;

Вінницька область;

Волинська область;

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Івано-Франківська область;

Київська область;

Луганська область;

Львівська область;

Миколаївська область;

Одеська область;

Рівненська область;

Сумська область;

Херсонська область;

Хмельницька область;

Черкаська область;

Чернігівська область.

Водночас епідеміологічні показники вже стабілізувалися у восьми регіонах:

Києві;

Дніпропетровській області;

Івано-Франківській області;

Луганській області;

Львівській області;

Одеській області;

Рівненській області;

Херсонській області.

Проте рішення щодо виходу цих регіонів з «червоної» зони ще має ухвалити Держкомісія з ТЕБ і НС.