«Жовта» карантинна зона розширилася — коронавірус в Україніhttps://racurs.ua/ua/n164038-jovta-karantynna-zona-rozshyrylasya-koronavirus-v-ukrayini.htmlРакурс
Карантин, запроваджений в Україні у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, триває. В цих умовах влада періодично переглядає межі карантинних зон, які встановлюються у зв’язку з епідемічною ситуацією в регіонах.
Станом на сьогодні, 6 грудня, в Україні зросла кількість «жовтих» областей і зменшилася кількість «помаранчевих». Про це свідчать дані на сайті МОЗ.
До «жовтої» зони додалася Закарпатська область. Також у цій карантинній зоні такі регіони:
- Тернопільська область;
- Кіровоградська область;
- Чернівецька область;
- Харківська область.
У «помаранчевій» зоні залишилася лише Полтавська область.
У найбільш суворій за обмеженнями «червоній» зоні продовжують залишатися 19 регіонів:
- Київ;
- Вінницька область;
- Волинська область;
- Дніпропетровська область;
- Донецька область;
- Житомирська область;
- Запорізька область;
- Івано-Франківська область;
- Київська область;
- Луганська область;
- Львівська область;
- Миколаївська область;
- Одеська область;
- Рівненська область;
- Сумська область;
- Херсонська область;
- Хмельницька область;
- Черкаська область;
- Чернігівська область.
Водночас епідеміологічні показники вже стабілізувалися у восьми регіонах:
- Києві;
- Дніпропетровській області;
- Івано-Франківській області;
- Луганській області;
- Львівській області;
- Одеській області;
- Рівненській області;
- Херсонській області.
Проте рішення щодо виходу цих регіонів з «червоної» зони ще має ухвалити Держкомісія з ТЕБ і НС.