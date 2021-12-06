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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: Чернігівська міська рада

«Жовта» карантинна зона розширилася — коронавірус в Україні

6 гру 2021, 10:36
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Карантин, запроваджений в Україні у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19, триває. В цих умовах влада періодично переглядає межі карантинних зон, які встановлюються у зв’язку з епідемічною ситуацією в регіонах.

Станом на сьогодні, 6 грудня, в Україні зросла кількість «жовтих» областей і зменшилася кількість «помаранчевих». Про це свідчать дані на сайті МОЗ.

До «жовтої» зони додалася Закарпатська область. Також у цій карантинній зоні такі регіони:

  • Тернопільська область;
  • Кіровоградська область;
  • Чернівецька область;
  • Харківська область.

У «помаранчевій» зоні залишилася лише Полтавська область.

У найбільш суворій за обмеженнями «червоній» зоні продовжують залишатися 19 регіонів:

  • Київ;
  • Вінницька область;
  • Волинська область;
  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Житомирська область;
  • Запорізька область;
  • Івано-Франківська область;
  • Київська область;
  • Луганська область;
  • Львівська область;
  • Миколаївська область;
  • Одеська область;
  • Рівненська область;
  • Сумська область;
  • Херсонська область;
  • Хмельницька область;
  • Черкаська область;
  • Чернігівська область.

Водночас епідеміологічні показники вже стабілізувалися у восьми регіонах:


  • Києві;
  • Дніпропетровській області;
  • Івано-Франківській області;
  • Луганській області;
  • Львівській області;
  • Одеській області;
  • Рівненській області;
  • Херсонській області.

Проте рішення щодо виходу цих регіонів з «червоної» зони ще має ухвалити Держкомісія з ТЕБ і НС.

Коронавірус в Україні, інфографіка: МОЗ

Джерело: Ракурс


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