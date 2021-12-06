Позов Януковича проти Ради про поновлення на посаді надійшов в ОАСК

Віктор Янукович, фото: Meduza

https://racurs.ua/ua/n164037-pozov-yanukovycha-pro-ponovlennya-na-posadi-nadiyshov-v-oask.html

Ракурс

В Окружному адмінсуді Києва (ОАСК) зареєстровано позов екс-президента України Віктора Януковича до Верховної Ради (справа 640/34786/21).

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомила постійний представник Верховної Ради у Конституційному суді народний депутат Ольга Совгиря.

Нардеп наголошує, що згідно зі ст. 22 Кодексу адміністративного судочинства України, оскаржувати акти, дії чи бездіяльність Верховної Ради слід у Верховному суді як судовій установі першої інстанції, а не в ОАСК.

Натомість у цьому позові заявлено позовні вимоги «про визнання відсутності компетенції встановлення факту самоусунення», що може свідчити про штучну зміну підсудності цього позову шляхом маніпуляцій із формулюванням позовних вимог, — зазначила Совгиря.



Наприкінці листопада речник Януковича Юрій Кірасир заявив, що екс-президент подає позов до ОАСК проти Верховної Ради, в якому оскаржує законність ухвалення парламентом у лютому 2014 року постанови про його самоусунення з посади.

Нагадаємо, Совгиря раніше розповідала, чому законодавство не передбачає для Януковича можливості оскаржити це рішення Верховної Ради.