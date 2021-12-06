Таксист у Києві висадив пасажирів, які ненавидять українську мову, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n164036-taksyst-u-kyievi-vysadyv-pasajyriv-yaki-nenavydyat-ukrayinsku-movu-video.html

Ракурс

Таксист у Києві висадив пасажирів за те, що вони «ненавидять українську мову». Пасажири мало не побили таксиста через відмову розмовляти російською.

Відповідне відео з відеореєстратора опубліковано в Facebook-акаунті «Дарниця Live».

Я розмовляю з тобою російською, ти також розмовляй так, — наказує таксисту пасажир.

На відео видно, що під час поїздки пасажирка, яка судячи з її поведінки, перебувала в сильному алкогольному сп’янінні, почала заявляти, що ненавидить українську мову. Після цього водій зупинив автомобіль і скасував замовлення.

Таксист запропонував повернути гроші за поїздку, але відмовився везти пасажирів далі. Після цього на адресу водія пасажири спрямували погрози про фізичну розправу. Чоловік, що сидів поруч, назвав таксиста «націоналістом і тварюкою» і навіть спробував його вдарити.

Обережно на відео присутня нецензурна лексика!