Брат йде на брата - мер Полтави заявив про громадянську війну в Україні (ВІДЕО)

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Ракурс

Мер Полтави Олександр Мамай зробив провокаційну заяву про війну на Донбасі. Політик договорився до того, щ назвав агресію РФ на Сході України громадянською війною.

За його словами, війна йде не з російськими бойовиками, а між «братами». Таку заяву Мамай зробив на телеканалі «Наш».

У фрагменті розмови, яка з’явила на YouTube, мер Полтави розповів, що він спілкувався зі студентами військової кафедри Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Молодь нібито казала Мамаю про те, що вони не хочуть, аби Україною керували інші країни:

Ніхто не хоче, щоби нами керував хтось зі Сходу чи з Заходу. Всі хочуть, щоби нами керував українець.

Далі, вже переходячи до теми бойових дій, мер Мамай каже, що йому, які і більшості полтавців, здається, що у нас «на території України воюють дві наддержави: Сполучені Штати Америки та Росія».

Дуже прикро, що іде брат на брата, — сказав Мамай.

Водночас міський голова Полтави радіє тому, що серед молоді росте справжній український патріотизм.

Мамай прийшов у політику за підтримки партії «Совість України», пізніше — «Партії регіонів». Згодом був пов’язаний з проектом «За майбутнє".

Частина ЗМІ вважає його близьким до депутата від ОПЗЖ, теж полтавчанина Іллі Киви.

Мамай і раніше робив неоднозначні заяви щодо СРСР і комунізму, а підпорядковані йому комунальні служби Полтави не раз знімали українські прапори, державний і червоно-чорний, з монумента Слави, що в центрі міста.

У мережі заява Мамая вже викликала обурення частини читачів. Вони пропонують меру поїхати на Донбас та наочно побачити війну, про яку він казав, ніби забувши про агресію Росії.

Заяву про «братів» мер зробив на тлі накопичення військ Росії біля кордонів України.