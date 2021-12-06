Брат идет на брата — мэр Полтавы заявил о гражданской войне в Украине

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Ракурс

Мэр Полтавы Александр Мамай сделал провокационное заявление о войне на Донбассе. Политик договорился до того, что назвал агрессию РФ на Востоке Украины гражданской войной.

По его словам, война идет не с российскими боевиками, а между братьями. Такое заявление Мамай сделал на телеканале «Наш».

В фрагменте разговора, появившегося в YouTube, мэр Полтавы рассказал, что он общался со студентами военной кафедры Национального университета «Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка».

Молодежь якобы говорила Мамаю о том, что они не хотят, чтобы Украиной управляли другие страны:

Никто не хочет, чтобы нами руководил кто-нибудь с Востока или с Запада. Все хотят, чтобы нами руководил украинец.

Далее, уже переходя к теме боевых действий, мэр Мамай говорит, что ему, как и большинству полтавчан, кажется, что у нас «на территории Украины воюют две сверхдержавы: Соединенные Штаты Америки и Россия».

Обидно, что идет брат на брата, — сказал Мамай.

В то же время, городской голова Полтавы радуется тому, что среди молодежи растет настоящий украинский патриотизм.

Мамай пришел в политику при поддержке партии «Совесть Украины», позже — «Партии регионов». Впоследствии был связан с проектом «За будущее».

Часть СМИ считает его близким к депутату от ОПЗЖ, тоже полтавчанину Илье Киви.

Мамай и раньше делал неоднозначные заявления по поводу СССР и коммунизма, а подчиненные ему коммунальные службы Полтавы не раз снимали украинские флаги, государственный и красно-черный, с монумента Славы в центре города.

В сети заявление Мамая уже вызвало негодование части читателей. Они предлагают мэру поехать на Донбасс и наглядно увидеть войну, о которой он говорил, забыв об агрессии России.

Заявление о «братьях» мэр сделал на фоне накопления войск России у границ Украины.