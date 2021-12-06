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Ракурс
Таксист в Киеве высадил пассажиров, которые «ненавидят украинский язык» (ВИДЕО)

Таксист в Киеве высадил пассажиров, которые «ненавидят украинский язык» (ВИДЕО)

6 дек 2021, 09:19
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Таксист в Киеве высадил пассажиров за то, что они «ненавидят украинский язык». Пассажиры чуть не избили таксиста из-за отказа говорить на русском.

Соответствующее видео видеорегистратора опубликовано в Facebook-аккаунте Дарница Live.

Я разговариваю с тобой на русском, ты тоже разговаривай так, — приказывает таксисту пассажир.

На видео видно, что во время поездки пассажирка, судя по ее поведению, находилась в сильном алкогольном опьянении, стала заявлять, что ненавидит украинский язык. После этого водитель остановил автомобиль и отменил заказ.


Таксист предложил вернуть деньги за поездку, но отказался везти пассажиров дальше. После этого в адрес водителя пассажиры направили угрозы физической расправы. Сидевший рядом мужчина назвал таксиста «националистом и тварью» и даже попытался его ударить.

Осторожно на видео присутствует нецензурная лексика!

Источник: Ракурс


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