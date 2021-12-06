США убедили Европу в подготовке РФ к вторжению в Украину — FT

https://racurs.ua/n164035-ssha-ubedili-evropu-v-podgotovke-rf-k-vtorjeniu-v-ukrainu-ft.html

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Соединенным Штатам благодаря активному влиянию на европейских союзников и с помощью предоставления им разведывательной информации удалось убедить европейские страны в том, что Россия якобы готовит вторжение в Украину.

Газета Financial Times сообщила, что «недели непрерывного дипломатического взаимодействия США с европейскими правительствами, подкрепленного обменом разведданными, хватило, чтобы убедить некоторые ранее скептически настроенные столицы, включая Берлин, в том, что Кремль вскоре может ввести свои войска в Украину».

По словам издания, это стимулировало Европу «поддержать необходимость серьезных санкций для сдерживания Кремля».

Ранее агентство Associated Press (AP) со ссылкой на источник, имеющий данные американской разведки, сообщило, что «российское вторжение в Украину» может быть осуществлено в начале 2022 года, к этому будут привлечены до 175 тыс. военнослужащих РФ.

Как сообщил агентству сотрудник администрации на условиях анонимности, данные о таких терминах «были получены разведслужбами США», причем «половина российского персонала уже развернута вблизи границы с Украиной». Он добавил, что «планы предусматривают перемещение 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и оборудованием».

Financial Times отмечает, что отчеты американской разведки были переданы членам НАТО и Евросоюза по дипломатическим каналам. Количество материалов и деталей, которыми поделились остальные 29 союзников по НАТО, было оценено одним из источников из официальных лиц как «всеобъемлющее».

Уровень и полнота обмена разведданными были вызваны «первичным нежеланием некоторых европейских союзников рассматривать заявления США о подготовке России к вторжению как заслуживающие доверия», о чем заявили четыре чиновника, говорится в публикации.