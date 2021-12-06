США переконали Європу у підготовці РФ до вторгнення в Україну

https://racurs.ua/ua/n164035-ssha-perekonaly-ievropu-u-pidgotovci-rf-do-vtorgnennya-v-ukrayinu-ft.html

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Сполученим Штатам завдяки активному впливу на європейських союзників і шляхом надання їм розвідувальної інформації вдалося переконати європейські країни в тому, що Росія нібито готує вторгнення в Україну.

Газета Financial Times повідомила, що «тижня безперервної дипломатичної взаємодії США з європейськими урядами, підкріпленої обміном розвідданими, вистачило переконати деякі раніше скептично налаштовані столиці, включаючи Берлін, у тому, що Кремль незабаром може запровадити свої війська в Україну».

За словами видання, це стимулювало Європу на «підтримку ідеї необхідності серйозних погроз санкцій для стримування Кремля».

Раніше агентство Associated Press (AP) з посиланням на джерело, що має дані американської розвідки, повідомило, що «російське вторгнення в Україну» може бути здійснене на початку 2022 року, до цього будуть залучені до 175 тис. військовослужбовців РФ.

Як повідомив агентству співробітник адміністрації на умовах анонімності, дані про такі терміни «були отримані розвідслужбами США», причому «половина російського персоналу вже розгорнута поблизу кордону з Україною». Він додав, що «плани передбачають переміщення 100 батальйонних тактичних груп разом із бронетехнікою, артилерією та обладнанням».

Financial Times зазначає, що звіти американської розвідки були передані членам НАТО та Євросоюзу дипломатичними каналами. Кількість матеріалів і деталей, якими поділилися інші 29 союзників по НАТО, було оцінено одним із джерел з офіційних осіб як «всеосяжне».

Рівень і повнота обміну розвідданими були викликані «первинним небажанням деяких європейських союзників розглядати заяви США про підготовку Росії до вторгнення як такі, що заслуговують на довіру», про що заявили чотири чиновники, йдеться в публікації.