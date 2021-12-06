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Ракурс
Виктор Янукович, фото: Meduza

Иск Януковича против Рады о восстановлении в должности поступил в ОАСК

6 дек 2021, 09:58
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В Окружном админсуде Киева (ОАСК) зарегистрирован иск экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде (дело 640/34786/21).

Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщила постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде народный депутат Ольга Совгиря.

Нардеп подчеркивает, что согласно ст. 22 Кодекса административного судопроизводства Украины, обжаловать акты, действия или бездействие Верховной Рады следует в Верховном суде как судебном учреждении первой инстанции, а не в ОАСК.

Вместо этого в иске заявлены исковые требования «о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения», что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований, — отметила Совгиря.


В конце ноября представитель Януковича Юрий Кирасир заявил, что экс-президент подает иск в ОАСК против Верховной Рады, в котором обжалует законность принятия парламентом в феврале 2014 года постановления о его самоустранении с должности.

Напомним, Совгиря ранее рассказывала, почему законодательство не предусматривает для Януковича возможность обжаловать это решение Верховной Рады.

Источник: Ракурс


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