Виктор Янукович, фото: Meduza

https://racurs.ua/n164037-isk-yanukovicha-o-vosstanovlenii-v-doljnosti-postupil-v-oask.html

Ракурс

В Окружном админсуде Киева (ОАСК) зарегистрирован иск экс-президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде (дело 640/34786/21).

Об этом на своей странице в социальной сети «Фейсбук» сообщила постоянный представитель Верховной Рады в Конституционном суде народный депутат Ольга Совгиря.

Нардеп подчеркивает, что согласно ст. 22 Кодекса административного судопроизводства Украины, обжаловать акты, действия или бездействие Верховной Рады следует в Верховном суде как судебном учреждении первой инстанции, а не в ОАСК.

Вместо этого в иске заявлены исковые требования «о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения», что может свидетельствовать об искусственном изменении подсудности этого иска путем манипуляций с формулировкой исковых требований, — отметила Совгиря.



В конце ноября представитель Януковича Юрий Кирасир заявил, что экс-президент подает иск в ОАСК против Верховной Рады, в котором обжалует законность принятия парламентом в феврале 2014 года постановления о его самоустранении с должности.

Напомним, Совгиря ранее рассказывала, почему законодательство не предусматривает для Януковича возможность обжаловать это решение Верховной Рады.