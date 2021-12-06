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В Украине ухудшается погода, фото:
Туман и гололед на дорогах — украинцев предупредили о неблагоприятной погодеhttps://racurs.ua/n164053-tuman-i-gololed-na-dorogah-ukraincev-predupredili-o-neblagopriyatnoy-pogode.htmlРакурс
В Украине сегодня, 6 декабря, до конца суток, а также ночью и утром завтра, 7 декабря, в большинстве областей ожидается туман.
Видимость будет составлять видимость 200−500 м. Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
Кроме того, сегодня в Киеве и Киевской области, а также в западных и северных областях ожидаются налипание мокрого снега и гололедица, на дорогах — гололед (I уровень опасности, желтый).
Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
В связи с этим, в ГСЧС рекомендуют водителям:
- соблюдать дистанцию между автомобилями;
- соблюдать скоростной режим;
- во время езды не производить резких маневров;
- приближаясь к пешеходным переходам, снижать скорость.
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