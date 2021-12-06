В Украине ухудшается погода, фото:

https://racurs.ua/n164053-tuman-i-gololed-na-dorogah-ukraincev-predupredili-o-neblagopriyatnoy-pogode.html

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В Украине сегодня, 6 декабря, до конца суток, а также ночью и утром завтра, 7 декабря, в большинстве областей ожидается туман.

Видимость будет составлять видимость 200−500 м. Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Кроме того, сегодня в Киеве и Киевской области, а также в западных и северных областях ожидаются налипание мокрого снега и гололедица, на дорогах — гололед (I уровень опасности, желтый).

Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

В связи с этим, в ГСЧС рекомендуют водителям: