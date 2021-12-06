Верховный суд отреагировал на отказ Януковича от адвокатов и отвод судьи

https://racurs.ua/n164052-verhovnyy-sud-otreagiroval-na-otkaz-yanukovicha-ot-advokatov-i-otvod-sudi.html

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Верховный суд не принял отказа Виктора Януковича от своих адвокатов. Об этом объявил председательствующий судья Андрей Чистик.

В адрес ВСУ поступило несколько заявлений от Януковича и его защитников, передает «Укринформ».

Адвокат Игорь Федоренко проинформировал суд, что Янукович в рамках этого судебного дела отказался от своих семи защитников, включая самого Федоренко.

Экс-президент отдельно сообщил, что ищет адвоката, который будет продолжать оказывать ему правовую помощь при кассационном рассмотрении этого дела.

Кроме того, Янукович в одном из своих заявлений сообщил, что обратился в Посольство Украины в РФ с заявлением об оформлении и выдаче ему паспорта гражданина Украины для выезда за границу. Президент-беглец также обратился в Государственную налоговую службу для получения электронной цифровой подписи для участия в судебном заседании.

После объявления об отказе от адвокатов Янукович попросил суд объявить перерыв в кассационном рассмотрении этого дела.

Суд рассмотрел заявления об отводе защитников и отказал Януковичу. Решение обжалованию не подлежит.

Другой защитник Януковича просил отложить рассмотрение не ранее 6 января и ходатайствовал об отводе одного из судей ВСУ — Николая Мазура.

Суд оставил эти заявления без рассмотрения, а сам Мазур прокомментировал заявление об отводе. Адвокат Корнага утверждал, что Мазур в интервью 9 ноября 2017 года якобы предвзято высказался о Януковиче.

Адвокат приобщил к заявлению материалы, один из которых вел на российский сайт kp.ua. Мазур заявил, что никогда не давал интервью изданию kp.ua. На этом же сайте содержится текст интервью другому изданию, в котором высказывания о Януковиче отсутствуют.

Поэтому судья Мазур заявил, что не видит оснований для самоотвода.

Суд перешел к стадии заслушивания доводов стороны обвинения по этим кассационным жалобам.

24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно приговорил экс-президента Виктора Януковича к 13 годам заключения за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны.

Защита подала апелляции на приговор по делу о госизмене. 2 октября 2020 года Апелляционный суд оставил без изменений приговор Януковичу.

6 декабря адвокат Януковича Виталий Сердюк написал в своих соцсетях об отводе одного из нынешних судей коллегии ВС Мазура.

Источник: «Укринформ»