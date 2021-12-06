HBO опубликовало тизер к 20-летию «Гарри Поттера», кадр с видео

https://racurs.ua/n164051-vozvraschenie-v-hogvarts-poyavilsya-tizer-specepizoda-k-20-letiu-garri-pottera.html

Ракурс

Стриминговый сервис HBO Max опубликовал тизер, показывающий несколько кадров из предстоящего спецепизода, посвященного 20-летию выхода фильма «Гарри Поттер и философский камень».

В этом коротком ролике можно увидеть нескольких актеров, сыгравших в серии фильмов о Гарри Поттере:

письма из школы волшебников Хогвартс получают Робби Колтрейн (сыграл роль Хагрида) и Мэттью Льюис (сыграл Невилла Долгопупса);

Марк Уильямс (сыгравший Артура Уизли — отца одного из главных героев Рона Уизли) садится в поезд и едет в Хогвартс.

Некоторых актеров показали только вскользь — в ролике можно увидеть, как они читают «Ежедневный пророк» (газету мира волшебников в фильме) и спешат на поезд.

В ретроспективе Гарри Поттера должны также появиться исполнители главных ролей — актеры Дэниел Рэдклифф (сыграл Гарри Поттера), Руперт Гринт (сыграл Рона Уизли) и Эмма Уотсон (сыграла Гермиону). Актеры расскажут историю создания первого фильма и поделятся историями со съемочной площадки.

А вот автор серии романов о Гарри Поттере Джоан Роулинг среди участников не заявлено.