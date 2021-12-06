Законы об экономическом паспорте украинца подали в Раду

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Ракурс

Экономический паспорт, как в Эмиратах и ​​других странах Ближнего Востока, предложил ввести в Украине президент Владимир Зеленский.

Каждый ребенок сможет получать на счет от 500 до 9 тыс. грн в год. Эти деньги в будущем можно будет использовать для обучения или квартиры. Зеленский 1 декабря заявил с трибуны Верховной Рады, что деньги планируют взять из рентных платежей компаний, добывающих нефть, газ, руду и другие полезные ископаемые.

Это новшество описали в двух законопроектах, которые президент представит в парламенте 10 декабря. Всего же 6 декабря зарегистрировано четыре законопроекта.

Первый (№ 6394) касается непосредственно экономического паспорта и его законодательного закрепления. Во втором вносятся изменения в Бюджетный кодекс в части государственных взносов в систему экономического паспорта.

Оба определены президентом как безотлагательные.

Президент также внес в Раду два документа по Фонду будущих поколений. Они вносят изменения в Налоговый кодекс, а также Кодекс об административных нарушениях и Уголовный кодекс. Они тоже определены как безотлагательные.

Подобный фонд существует в ряде других стран, в частности Норвегии. Его цель — аккумулирование поступлений от нефти и газа для будущих поколений. Вероятно, что упомянутые два законопроекта тоже связаны с экономическим паспортом украинца.

Суть идеи

Власти ожидают, что дети с экономическим паспортом и получающие на спецсчета средства от рентных платежей, на момент достижения совершеннолетия будут иметь на счетах до 10 тыс. дол. в эквиваленте (в гривне с учетом инфляции).

К программе экономических паспортов граждан Украины кроме рентных плат могут добавить также доходы, получаемые от аренды государственной земли.

Об этом заявил глава фракции «Слуг народа» в парламенте Давид Арахамия.

Подводные камни

Реализация идеи полностью зависит от финансирования, сходятся во мнении опрошенные «Лигой» экономисты. Такая система может работать в арабских странах, поскольку те зарабатывают сверхдоходы от экспорта энергоресурсов. В Украине же импорта традиционно больше экспорта, нет больших доходов, которые можно направлять на подобные программы.

Главный риск — недополучение прямых доходов, уже заложенных в бюджет 2022 года, рассказала «Лиге» Александра Коломиец, старшая экономистка Центра экономической стратегии.

Также пока неясно, распространится ли инициатива только на новорожденных, которые родятся после принятия закона, или на всех несовершеннолетних украинцев. От этого сильно зависит сколько денег получат будущие совершеннолетние украинцы.

План доходов на 2021 год от рентных платежей на добычу нефти, газа, руды и других ископаемых — 41,6 млрд грн. В обновленном проекте бюджета на 2022 год стоит цифра в 65,7 млрд грн. Изменение ставок на руду может увеличить планы на 2,5 млрд. грн.

Если предположить, что в «детский» фонд будет направлен только рост поступлений от ренты, этих денег вряд ли хватит.

Сейчас в Украине, по данным Госстата, проживает около 7,5 млн. человек в возрасте до 18 лет. В 2020 году в стране родилось 293,5 тыс. младенцев.

Если поделить 2,5 млрд грн на показатель прошлого года, на каждого новорожденного украинца пришлось бы 8,5 тыс. грн. Если на каждого несовершеннолетнего — всего 300−400 грн.

Если же пустить на экономический паспорт всю ренту, каждый несовершеннолетний в 2022 году может рассчитать на зачисление примерно 9 тыс. грн.

Если же пустить всю ренту только на новорожденных, которые родятся в следующем году, теоретически может выйти более 220 тыс. грн на ребенка.

Источники: Верховная Рада, «Лига», ЭП