Мошенники взяли на вооружение «тысячу Зеленского», фото: 05453

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Мошенники распространяют в интернете и через SMS фейковые сообщения о выплате 1 тыс. грн гражданам, завершившим полный курс прививки от коронавирусной болезни COVID-19. В этих сообщениях мошенники просят отправить номера карт и другие персональные данные, якобы необходимые для выплаты средств на банковские счета.

В Министерстве здравоохранения подчеркивают, что не занимаются рассылкой таких сообщений. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минздрава.

Минздрав предостерегает: не доверяйте подобным мошенническим методам выманивания денег и персональных данных! Мошенники могут воспользоваться вашими данными для снятия средств с карточек. Опасно сообщать любую информацию о своих банковских картах, в частности о сроке действия и CVV! — подчеркивают в ведомстве.

В Минздраве отмечают, что программа целевого финансирования уязвимых категорий бизнеса во время карантина «єПідтримка» начнется с 19 декабря и продлится 12 месяцев. В рамках этой программы полностью привитые украинцы смогут гарантированно получить от государства 1000 грн на виртуальные карты через сервис «Дія».

Также разрабатывается механизм получения средств для тех граждан, кто этим сервисом не пользуется, — отмечают в Минздраве.

Эти средства не будут облагаться налогом и их получение не будет влиять на начисление субсидий.

Полученные таким образом можно будет потратить на:

абонемент в спортзал или фитнес-клуб;

посещение кинотеатра, театра, музея или концерта;

билеты на внутренние авиа- и железнодорожные рейсы;

приобретение книг.