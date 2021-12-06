В Австралии построят «черный ящик» Земли, кадр из фильма «Космическая Одиссея 2001 года»

https://racurs.ua/n164048-k-gibeli-chelovechestva-podgotovyatsya-v-avstralii-detali.html

Ракурс

В Австралии на западном побережье острова Тасмания построят «черный ящик Земли» — неразрушающий самописец, фиксирующий данные последних десятилетий человеческой цивилизации на случай ее гибели из-за глобальной климатической катастрофы

Проект планируется завершить к концу 2022 года, сообщает ABC.

Тасмания выбрана из-за «геополитической и геологической стабильности» этого места.

Задача ящика — сохранить для будущих людей данные о шагах человечества, которые приблизили его к экологической катастрофе, чтобы потомки смогли понять причину исчезновения цивилизации.

Размером «черный ящик» будет примерно как городской автобус — стальной монолит размером 10x4x3 метра.

В ней будут храниться данные об изменении уровня углекислого газа в атмосфере Земли и среднегодовой температуре в разных регионах планеты. Также она в онлайн-режиме будет собирать в Интернете данные о глобальном потеплении.

Энергию самописец будет получать от солнечных батарей, а резервное хранение энергии обеспечат аккумуляторы.

Ученые планируют использовать несколько форматов кодирования и изучают возможность интеграции специального считывателя, который можно активировать, поместив на солнечный свет.

Если Земля действительно необратимо изменится в результате глобального потепления, то это неразрушающее записывающее устройство позволит тем, кто останется, извлечь урок из случившегося. Кроме того, он (черный ящик — ред.) станет свидетельством ответственности мировых лидеров за событие, их действия или бездействие будут зафиксированы, — отметил один из авторов проекта Джим Кертис.

Источник: ABC