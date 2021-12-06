В Австралії побудують «чорну скриньку» Землі, кадр з фільму «Космічна Одіссея 2001 року»

https://racurs.ua/ua/n164048-do-zagybeli-ludstva-pidgotuutsya-v-avstraliyi-detali.html

Ракурс

В Австралії на західному узбережжі острова Тасманія побудують «чорну скриньку Землі» — неруйнівний самописець, який фіксуватиме дані останніх десятиліть людської цивілізації на випадок її загибелі через глобальну кліматичну катастрофу

Проект планують завершити до кінці 2022 року, повідомляє ABC.

Тасманія обрана через «геополітичну та геологічну стабільність» цього місця.

Завдання скриньки — зберегти для майбутніх людей дані про кроки людства, які наблизили його до екологічної катастрофи, щоб нащадки змогли зрозуміти причину зникнення цивілізації.

Розміром «чорна скринька» буде приблизно як міський автобус — сталевий моноліт розміром 10x4x3 метри.

У ній зберігатимуться дані про зміну рівня вуглекислого газу в атмосфері Землі та середньорічну температуру в різних регіонах планети. Також вона в онлайн-режимі збиратиме в інтернеті дані про глобальне потепління.

Енергію самописець отримуватиме від сонячних батарей, а резервне зберігання енергії забезпечать акумулятори.

Учені планують використовувати кілька форматів кодування та вивчають можливість інтеграції спеціального зчитувача, який можна буде активувати, помістивши на сонячне світло.

Якщо Земля справді незворотно зміниться внаслідок глобального потепління, то цей неруйнівний записуючий пристрій дозволить тим, хто залишиться, винести урок із того, що сталося. Крім того, він (чорна скринька — ред.) стане свідченням відповідальності світових лідерів за подію, їх дії чи бездіяльність буде зафіксовано, — зазначив один із авторів проекту Джим Кертіс.

Джерело: ABC