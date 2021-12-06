Шахраї взяли на озброєння «тисячу Зеленського», фото: 05453

https://racurs.ua/ua/n164049-prosyat-nomer-karty-lyashko-pro-tysyachogryvnevyh-shahrayiv.html

Ракурс

Шахраї поширюють в інтернеті та через SMS фейкові повідомлення щодо виплати 1 тис. грн громадянам, які завершили повний курс щеплення від коронавірусної хвороби COVID-19. У цих повідомленнях шахраї просять надіслати номери карток та інші персональні дані, які нібито необхідні для виплати коштів на банківські рахунки.

У Міністерстві охорони здоров’я (МОЗ) наголошують, що не займаються розсиланням таких повідомлень. Про це йдеться у повідомленні, опублікованому на сайті МОЗ.

МОЗ застерігає: не довіряйте подібним шахрайським методам виманювання грошей та персональних даних! Шахраї можуть скористатися вашими даними для зняття коштів з карток. Небезпечно повідомляти будь-яку інформацію про свої банківські картки, зокрема про строк дії та CVV! — наголошують у відомстві.

У МОЗ зазначають, що програма цільового фінансування вразливих категорій бізнесу під час карантину «єПідтримка» розпочнеться з 19 грудня і триватиме 12 місяців. У межах цієї програми повністю щеплені українці зможуть гарантовано отримати від держави 1000 грн на віртуальні картки через сервіс «Дія».

Також розробляється механізм отримання коштів для тих громадян, хто цим сервісом не користується, — зазначають у МОЗ.

Ці кошти не підлягатимуть оподаткуванню та їх отримання не впливатиме на нарахування субсидій.

Отримані в такий спосіб можна буде витратити на:

абонемент у спортзал чи фітнес-клуб;

відвідування кінотеатру, театру, музею чи концерт;

квитки на внутрішні авіа- та залізничні рейси;

придбання книжок.