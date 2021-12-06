Закони про економічний паспорт українця зареєстрували в Раді

https://racurs.ua/ua/n164050-zakony-pro-ekonomichnyy-pasport-ukrayincya-podaly-v-radu-de-vizmut-groshi.html

Ракурс

Економічний паспорт, як в Еміратах та інших країнах Близького Сходу, запропонував запровадити в Україні президент Володимир Зеленський.

Кожна дитина зможе отримувати на рахунок від 500 до 9 тис. грн на рік. Ці гроші у майбутньому можна буде використати на навчання чи квартиру. Зеленський 1 грудня заявив з трибуни Верховної Ради, що гроші планують взяти з рентних платежів компаній, які видобувають нафту, газ, руду та інші корисні копалини.

Цю новацію описали у двох законопроектах, які президент представить у парламенті 10 грудня. Всього ж 6 грудня зареєстровано чотири законопроекти.

Перший (№ 6394) стосується безпосередньо економічного паспорту та його законодавчого закріплення. У другому вносяться зміни до Бюджетного кодексу у частині державних внесків до системи економічного паспорта.

Обидва визначені президентом як невідкладні.

Президент також вніс до Ради два документи щодо Фонду майбутніх поколінь, які вносять зміни до Податкового кодексу, а також Кодексу про адміністративні порушення та Кримінального кодексу. Вони теж визначені як невідкладні.

Подібний фонд існує у низці інших країн, зокрема — Норвегії. Його мета полягає в акумулюванні надходження від нафти та газу для майбутніх цілей. Ймовірно, що згадані два законопроекти теж пов’язані з економічним паспортом українця.

Суть ідеї

Влада очікує, що діти, які матимуть економічний паспорт та отримуватимуть на спецрахунки кошти від рентних платежів, на момент досягнення повноліття матимуть на рахунках по 10 тис. дол. в еквіваленті (у гривні з урахуванням інфляції).

До програми економічних паспортів для громадян України крім рентних плат можуть додати також доходи, одержувані від оренди державної землі.

Про це заявив глава фракції «Слуг народу» в парламенті Давид Арахамія.

Підводні камені

Реалізація ідеї повністю залежить від фінансування, сходяться на думці опитані економісти. Така система може працювати в арабських країнах, оскільки ті заробляють надприбутки від експорту енергоресурсів. В Україні ж імпорту традиційно більше, ніж експорту, немає великих доходів, які можна спрямовувати на подібні програми.

Головний ризик — недоотримання прямих доходів, вже закладених до бюджету 2022 року, розповіла «Лізі» Олександра Коломієць, старша економістка Центру економічної стратегії.

Також поки незрозуміло, чи пошириться ініціатива лише на немовлят, які народяться після ухвалення закону, чи на всіх неповнолітніх українців. Від цього сильно залежить, скільки грошей отримають майбутні повнолітні українці.

План доходів на 2021 рік від рентних платежів на видобуток нафти, газу, руди та інших копалин — 41,6 млрд грн. В оновленому проекті бюджету на 2022 рік стоїть цифра 65,7 млрд грн. Зміна ставок на руду може збільшити плани на 2,5 млрд грн.

Якщо припустити, що в «дитячий» фонд спрямують лише зростання надходжень від ренти, цих грошей навряд чи вистачить.

Зараз в Україні, за даними Держстату, проживає близько 7,5 млн осіб віком до 18 років. У 2020 році в країні народилося 293,5 тис. немовлят.

Якщо поділити 2,5 млрд грн на тогорічний показник, на кожного новонародженого українця припало б 8,5 тис. грн. Якщо на кожного неповнолітнього — лише 300−400 грн.

Якщо ж пустити на економічний паспорт всю ренту, тоді кожен неповнолітній у 2022 році може розрахувати на зарахування приблизно 9 тис. грн.

Якщо ж пустити всю ренту тільки на немовлят, що народяться наступного року, теоретично може вийти понад 220 тис. грн на дитину.

Джерела: Верховна Рада, «Ліга», ЕП