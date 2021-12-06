HBO опублікувало тизер до 20-річчя «Гаррі Поттера», кадр з відео

https://racurs.ua/ua/n164051-povernennya-v-go-vorts-z-yavyvsya-tyzer-specepizodu-do-20-richchya-garri-pottera.html

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Стрімінговий сервіс HBO Max опублікував тизер, який показує кілька кадрів із майбутнього спецепізоду, присвяченого 20-річчю виходу фільму «Гаррі Поттер і філософський камінь».

У цьому короткому ролику можна побачити кількох акторів, які зіграли в серії фільмів про Гаррі Поттера:

листи зі школи чарівників Гоґвортс отримують Роббі Колтрейн (зіграв роль Хагріда) і Меттью Льюїс (зіграв Невіла Долгопупса);

Марк Вільямс (який зіграв Артура Візлі — батька одного з головних героїв Рона Візлі) сідає в поїзд і їде до Гоґвортсу.

Деяких акторів показали лише побіжно — у ролику можна побачити, як вони читають «Щоденний пророк» (газету світу чарівників у фільмі) та поспішають на поїзд.

У ретроспективі Гаррі Поттера мають також з’явитися виконавці головних ролей — актори Деніел Редкліфф (зіграв Гаррі Поттера), Руперт Грінт (зіграв Рона Візлі) та Емма Вотсон (зіграла Герміону). Актори розкажуть історію створення першого фільму та поділяться історіями зі знімального майданчика.

А ось авторки серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг серед учасників не заявлено.