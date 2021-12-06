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Ракурс
HBO опублікувало тизер до 20-річчя «Гаррі Поттера», кадр з відео

Повернення в Гоґвортс — з’явився тизер спецепізоду до 20-річчя «Гаррі Поттера»

6 гру 2021, 14:43
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Стрімінговий сервіс HBO Max опублікував тизер, який показує кілька кадрів із майбутнього спецепізоду, присвяченого 20-річчю виходу фільму «Гаррі Поттер і філософський камінь».

У цьому короткому ролику можна побачити кількох акторів, які зіграли в серії фільмів про Гаррі Поттера:

  • листи зі школи чарівників Гоґвортс отримують Роббі Колтрейн (зіграв роль Хагріда) і Меттью Льюїс (зіграв Невіла Долгопупса);
  • Марк Вільямс (який зіграв Артура Візлі — батька одного з головних героїв Рона Візлі) сідає в поїзд і їде до Гоґвортсу.

Деяких акторів показали лише побіжно — у ролику можна побачити, як вони читають «Щоденний пророк» (газету світу чарівників у фільмі) та поспішають на поїзд.

У ретроспективі Гаррі Поттера мають також з’явитися виконавці головних ролей — актори Деніел Редкліфф (зіграв Гаррі Поттера), Руперт Грінт (зіграв Рона Візлі) та Емма Вотсон (зіграла Герміону). Актори розкажуть історію створення першого фільму та поділяться історіями зі знімального майданчика.


А ось авторки серії романів про Гаррі Поттера Джоан Роулінг серед учасників не заявлено.

Джерело: Ракурс


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