Верховний суд відреагував на відмову Януковича від своїх адвокатів та відвід судді, фото - Слово і діло

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Верховний суд не прийняв відмову Віктора Януковича від своїх адвокатів. Про це оголосив головуючий суддя Андрій Чистик.

На адресу ВС надійшло кілька заяв від Януковича та його захисників, передає «Укрінформ».

Адвокат Ігор Федоренко поінформував суд, що Янукович у рамках цієї судової справи відмовився від своїх семи захисників включно із самим Федоренком.

Екс-президент окремо повідомив, що шукає адвоката, який буде продовжувати надавати йому правову допомогу під час касаційного розгляду цієї справи.

Крім того, Янукович у одній із своїх заяв повідомив, що звернувся до Посольства України в РФ із заявою про оформлення і видачу йому паспорту громадянина України для виїзду за кордон. Президент-втікач також звернувся до Державної податкової служби для отримання електронного цифрового підпису для участі у судовому засіданні.

Після оголошення про відмову від адвокатів Янукович попросив суд оголосити перерву у касаційному розгляді цієї справи.

Суд розглянув заяви про відвід захисників і відмовив Януковичу. Ухвала оскарженню не підлягає.

Інший захисник Януковича просив відкласти розгляд не раніше 6 січня і клопотав про відвід одного з суддів ВСУ — Миколи Мазура.

Суд залишив ці заяви без розгляду, а сам Мазур прокоментував заяву про відвід. Адвокат Корнага стверджував, що Мазур в інтерв’ю 9 листопада 2017 року нібито висловив упереджену позицію щодо Януковича.

Адвокат долучив до заяви матеріали, один з яких вів до російського сайту kp.ua.

Мазур заявив, що ніколи не надавав інтерв’ю виданню kp.ua. Натомість на цьому сайті міститься текст інтерв’ю виданню, у якому висловлювання про Януковича відсутні.

Тому суддя Мазур заявив, що не бачить підстав для самовідводу.

Суд перейшов до стадії заслуховування доводів сторони обвинувачення по цих касаційних скаргах.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно засудив експрезидента Віктора Януковича до 13 років ув’язнення за державну зраду та пособництво у веденні агресивної війни.

Захист подав апеляції на вирок у справі щодо держзради. 2 жовтня 2020 року Апеляційний суд залишив без змін вирок Януковичу.

6 грудня адвокат Януковича Віталій Сердюк написав у своїх соцмережах про відвід одного з нинішніх суддів колегії ВСу Мазура.