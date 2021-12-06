Новини
  1. Новини
  2. Погода
  3. Новина
Ракурс
В Україні погіршується погода, фото:

Туман та ожеледиця на дорогах — українців попередили про несприятливу погоду

6 гру 2021, 15:14
999

В Україні сьогодні, 6 грудня, до кінця доби, а також вночі та вранці завтра, 7 грудня, у більшості областей очікується туман.

Видимість становитиме видимість 200−500 м. Про це попереджає прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Крім того, сьогодні у Києві та Київській області, а також у західних та північних областях очікуються налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах — ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Зазначається, що такі погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.


У зв’язку з цим, у ДСНС рекомендують водіям:

  • дотримуватися дистанції між автомобілями;
  • дотримуватися швидкісного режиму;
  • під час їзди не здійснювати різких маневрів;
  • наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.




Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів