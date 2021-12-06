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В Україні сьогодні, 6 грудня, до кінця доби, а також вночі та вранці завтра, 7 грудня, у більшості областей очікується туман.
Видимість становитиме видимість 200−500 м. Про це попереджає прес-служба ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Крім того, сьогодні у Києві та Київській області, а також у західних та північних областях очікуються налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах — ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).
Зазначається, що такі погодні умови можуть привести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
У зв’язку з цим, у ДСНС рекомендують водіям:
- дотримуватися дистанції між автомобілями;
- дотримуватися швидкісного режиму;
- під час їзди не здійснювати різких маневрів;
- наближаючись до пішохідних переходів, знижувати швидкість.
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